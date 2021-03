Milliardæren ble frifunnet i rettssak om giftdrap på ulv

En av Sveriges største skogeiere, milliardæren Karl Hedin (71), risikerte mellom seks måneder og fire år i fengsel for «grovt jaktbrott». Men fredag ble han – og tre andre tiltalte – frikjent i den spektakulære saken.

71-åringen var blant annet mistenkt for å ha planlagt ulvedrap med forgiftet kjøttdeig.

En foretaksbot på 1,5 millioner kroner som var ilagt selskapet hans – AB Karl Hedin med 1000 ansatte – ble også avvist av tingretten.

Under etterforskningen avlyttet politiet flere mobiltelefoner, og i 2018 satt Hedin fengslet i en måned for et ulvedrap som ikke fant sted.

– Vi hadde håpet, trodd og ventet oss dette utfallet. Karl Hedin har ikke gjort det habnhan sto tiltalt for, sier forsvareren, Sven Severin, til den svenske avisen Aftonbladet etter dommen.

Enorm interesse

Karl Hedin er ikke bare en tydelig profil i ulvesaken, han eier også en rekke byggvarehus, sagverk, skog og er samtidig god for flere milliarder.

Dette har naturlig nok bidratt til den enorme interessen rundt rettssaken som startet 19. februar. Den siste dagen Hedin møtte i Västmanlands tingsrett ble han møtt av flere jegere som hadde møtt opp for å gi ham sin støtte.

71-åringen var også mistenkt for å ha skutt en ulv ulovlig og at kroppen senere var brent i en ovn ved et av Hedins anlegg.

Men den forgiftete kjøttdeigen var altså bare ett av momentene i et sakskompleks som har overgått det meste.

– Et filmmanus

En av de andre mistenkte i saken skal ha planlagt drap på en tredje, som var hennes ektemann. Ingen av de til sammen fire tiltalte hadde akseptert skyld etter tiltalen.

– Det er som et filmmanus. Denne saken overgår fantasien, sa Hedins forsvarer til Nationen før rettssaken startet.

– I løpet av mine 35 år som advokat har jeg sjelden opplevd noe lignende, fastslo Sven Severin i februar.

Påtalemyndigheten har nå frist til 9. april til å bestemme seg om en eventuell anke.