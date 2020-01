Milliardær har kjøpt Evje herregård

Ifølge Dagens Næringsliv er gården solgt for 70 millioner kroner.

– Dette er en fantastisk eiendom, og med sin eventyrlige beliggenhet helt inntil Oslofjorden må det være en av Østlandets flotteste eiendommer, det sier Ketil Koppang, i Koppang landbruks- og næringsmegling AS til avisa.

Andresen skriver i en tekstmelding til Dagens Næringsliv at det er innsendt konsesjonssøkand, og at han ikke vil kommentere saka før søknaden er behandla.

Gård med lang historie

Gården som ligger i Rygge kommune har vært kjent sida 1400-tallet og har vært i eie av en rekke familier siden den gang.

I 1890 overtok statsråd Johan Thorne Evje, og oppførte en ny hovedbygning, stort nytt fjøs og stall. Skipsreder E.B. Aaby kjøpte Evje i 1928.

Den gamle hovedbygningen fra 1715 er, ifølge Store Norske leksikon, freda.

I dag er eiendommen på 2627 mål. 352 mål er dyrka mark, 63 mål er innmarksbeite, 172 mål veier, gårdsplass og annet, 1435 mål skog og en 605 mål som er regulert for 18-hulls golfbane som leies bort til Evje Golfpark, skriver Moss Avis.

Hesteinteresse

Johan H. Andresen ble av bladet kapital i fjor rangert som Norges 7. rikeste person med en formue på 33 milliarder kroner.

I følge Moss Avis er familien hans hesteinteresserte, og har i mange år gitt økonomisk støtte til ryttersproten gjennom selskaper Ferd.

Avisa skriver også at kjøpet har vært planlagt i lang tid og at før kontrakten med Johan H. Andresen ble underskrevet, hadde Edvard Kranstad søkt om, og fått godkjent bygging av en ny driftsbygning med et samlet bruksareal på 3400 kvadratmeter på eiendommen. I den søknaden legges det opp til at det skal bygges et annlegg med plass til 30-40 hester.