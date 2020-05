Miljøvernere vil ha bedre ordninger for og krav til returplast

Kravene framsettes i kjølvannet av at Plastretur AS har varslet oppsigelse av avtalene med flere kommuner i Norge om å ta imot plastsøppel på grunn av manglende lønnsomhet.

Torsdag framsatte WWF Verdens Naturfond krav om at regjeringen innfører en egen ordning for produsentansvar som omfatter all plast i Norge og sørge for at ikke noe plast havner i naturen mer.

Når det gjelder den pågående plastkrisen, sier Miljøstiftelsen Zero til Dagsavisen at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) snarest må sikre at all plast som samles inn blir resirkulert.

– Det er ikke en akseptabel situasjon at vi kan ende med at plasten brennes. Det vil ha en svært stor nedside for innsamling av plast i hele landet. Vi risikerer at det skapes en varig mistillit til systemet, sier Sindre Østby Stub, rådgiver for bygg og materialer i Miljøstiftelsen ZERO.

Krever stabilitet

WWF har overlevert en rapport som viser at Sverige, Nederland og Tyskland resirkulerer mer plast enn Norge nå og at graden av resirkulert plast i Norge har stagnert siden 2010. Det er også store kommunale ulikheter håndtering og grad av innsamling av plastavfall, noe miljøvernorganisasjonen også krever må utjevnes. Ikke minst må produsentene stilles til ansvar for at alt de benytter til produktene, kan gjenvinnes. Dagens produsentansvarsordning omfatter kun plastemballasje. WWF krever at det opprettes en egen ordning som gir plastprodusenter og -importører ansvaret for hele plastens kretsløp, og for alle plastprodukter. Norsk Gjenvinning støtter kravene.

– For å kunne gjenvinne plasten er kvalitet helt avgjørende, da må vi se på livsløpet til produktene og sørge for at de designes for gjenvinning. Dette betyr at det må stilles strengere krav slik at plastproduktene blir mer homogene og at vi unngår sammensatte plasttyper, sier Bim Cornelia Kase, kommunikasjonssjef i Norsk Gjenvinning.

Enorme mengder

I likhet med WWF etterlyser Stub nye insentiver for å opprettholde og øke gjenvinning av plast.

Stub vil også ha bedre oppfølging all plasten som sendes ut og ikke resirkuleres. Om lag 220.000 tonn plast havner på det norske markedet hvert år, hvorav hele 70.000 av disse tonn kommer fra aktører som ikke er medlem av noe returselskap.

– Det innebærer at de ikke er med på å betale for materialgjenvinning av plasten. Fordi de sniker seg unna, blir det totale mengden plast returselskapene må samle inn cirka 20.000 tonn mindre enn det produsentansvarsordningen er ment å gjøre. Dette må det gjøres noe med, sier Stub.

Oslo kommune sier for øvrig til Avfallsbransjen.no at de vil vurdere lovligheten av avtaleoppsigelsen, siden den ikke ble gitt med ordinær oppsigelsestid på seks måneder, men i stedet kun gitt med 30 dagers frist.

(©NTB)