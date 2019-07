Miljøkrava har kutta synleg røyk frå cruiseskipa

Eitt av måla med dei nye miljøreglane for verdsarvfjordane var å redusera den tjukke, grå røyken som seiv ut av skorsteinane på cruiseskipa og tidvis la seg som eit teppe inne i fjordane på Vestlandet.

Etter 30 kontrollar av cruiseskip sidan 1. mars ser seksjonssjef Kjell Drabløs ved regionkontoret til Sjøfartsdirektoratet i Ålesund ei klar endring frå tidlegare år.

– Det er ikkje tvil om at det har hatt ein effekt, seier Drabløs, som både under kontrollane og frå kontorvindauga kan sjå mindre røyk frå dei flytande hotella.

Til saman har Sjøfartsdirektoratet utført 59 kontrollar av cruiseskip i og utanfor verdsarvfjordane. Ved kontrollar utanfor verdsarvområdet sjekkar inspektørane at skipa har på plass det som skal til for å segla i verdsarvfjordane.

– Me ser at nærværet vårt er viktig, og at cruisenæringa rettar seg etter dei nye krava, summerer Drabløs opp.

Fleire kontrollar

Sjøfartsdirektoratet varsla tidlegare i år at det kom til å følgja spesielt nøye med på cruiseskip i verdsarvfjordane. Frå midten av mai til midten av juni gjennomførte direktoratet ei rekke kontrollar som retta seg mot miljø og dei nye krava.

Ein ny kampanje med inspeksjonar på cruiseskip i verdsarvfjordane blir gjennomført frå midten av august til midten av september. Drabløs understrekar likevel at det ikkje betyr at det ikkje blir gjort inspeksjonar i mellomtida.

Gode erfaringar i hamnene

I høyringsrundane før dei nye miljøkrava blei innførte, bad to av dei største cruisereiarlaga i verda Sjøfartsdirektoratet om å lempa på krava fordi innføringa blei «veldig problematisk og utfordrande». Hamnene frykta også at reiarlaga ville droppa turen til verdsarvfjordane for å unngå miljøkrava.

Erfaringane så langt er at cruiseskipa ikkje vel vekk destinasjonane med dei strengaste miljøkrava.

– Det er mindre synleg røyk, det er positivt, seier hamnesjef Jostein Lange Bergset i Aurland hamnevesen. Han fortel at folk har blitt flinkare til å melda frå om dei meiner eit skip slepper ut for mykje røyk. Bergset rosar også Sjøfartsdirektoratet for kontrollane som er gjort.

Han får støtte frå hamnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda hamnevesen.

– Erfaringane så langt er udelt positive. Det har blitt betrakteleg betre enn i fjor. Fartøya og reiarlaga held seg til dei nye reglane, seier ho.

Ein versting returnerer

Cruiseskipet Magellan er så langt det einaste skipet som er bøtelagt for brot på miljøreglane. Reiarlaget Global Cruise Lines Ltd fekk eit gebyr på 700.000 kroner etter å ha segla til Flåm og Geiranger med for mykje svovel i drivstoffet.

Magellan seglar mellom 31. juli og 5. august innom Bergen, Olden, Geiranger, Flåm, Eidfjord og Stavanger. Sjøfartsdirektoratet har vore i kontakt med reiarlaget for å klargjera kva reglar som gjeld, og opplyser at det garantert blir fleire kontrollar av dette skipet.

Stranda hamnevesen har også vore i direkte kontakt med reiarlaget for å informera og oppmoda om å følgja reglane som no gjeld. Om Magellan ikkje rettar seg etter krava, blir det «utfordrande for skipet å anløpe Geirangerfjorden», seier Maraak.

– Me har ikkje komme med dei same krava, men støttar Stranda hamnevesen i saka. Så lenge skipa opererer lovleg, er dei velkomne, seier Bergset i Flåm. Han meiner det hadde vore betre om miljøkrava hadde vore nasjonale.

Den første cruisesesongen med strenge miljøkrav er godt i gang, og Sjøfartsdirektoratet gler seg over at reglane bidrar til mindre forureining i dei utvalde fjordane.

– Det er svært oppmuntrande for oss, men me har sjølvsagt meir å gå på, seier Drabløs om krava og kontrollane.