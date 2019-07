Miljøgift er ikkje eit problem i norsk sjømat

Professor i global helse ved NTNU i Trondheim, Jon Øyvind Odland, meiner det er ei avsporing å fokusere på miljøgifter i norsk sjømat, skriv Intrafish. Unge menneske som sluttar å ete sjømat, vert meir sårbare grunna mangel på viktige næringsstoff, meiner han.

– Ut frå kunnskapen vi har i dag bør ein ikkje rå nokon frå å ete norsk sjømat. Tvert imot vil vi anbefale folk å ete meir sjømat av alle slag, for eksempel oppdretta laks. Problemet er at nordmenn og særleg nordkvinner et for lite sjømat, seier han.

Det er generelt låge konsentrasjonar av miljøgifter i norsk kosthald.

– Vi finn låge og ufarlege konsentrasjonar av miljøgifter i det norske folk, seier han.

(©NPK)