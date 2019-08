Miljøforkjempere anklager Trump for å svekke lov om truede arter

Myndighetene i delstatene California og Massachusetts opplyser at de vil gå til rettssak for å få stanset endringene som Trump-regjeringen presenterte mandag.

Også miljøorganisasjoner varsler søksmål for å forsøke å reversere regjeringens beslutning. Én av endringene dreier seg om innhenting av kunnskap om økonomiske konsekvenser før arter føres opp på listen over truede arter.

Tross forsikringer om at selve vurderingen av artenes status ikke skal påvirkes av eventuelle økonomiske konsekvenser, frykter miljøorganisasjoner at endringen er et skritt i retning av en svekkelse av loven.

Etter at Donald Trump ble valgt til president, har regjeringen hans forsøkt å fjerne et stort antall lover og regler som er ment å beskytte miljøet og begrense utslipp av klimagasser.

