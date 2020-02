Miljødirektoratet vil sette høyere krav til gjenbruk av plast

Det meste av brukt glass, metall og papp går til materialgjenvinning. For plast er tilstanden derimot dyster. Kun en tredjedel av plasten blir gjenvunnet til nye produkter.

Mengden emballasjeavfall har økt med om lag 70 prosent over de siste ti årene. Det skyldes blant annet at mange hverdagsprodukter pakkes inn i emballasje.

Nå krever Miljødirektoratet endring. De ønsker å skjerpe kravene til hvor mye emballasjeavfall som skal gå til materialgjenvinning, fra 30 prosent i dag til 52 prosent i 2030. De nye kravene skal bidra til å gjennomføre EUs emballasjedirektiv.

Mye av plasten produserer av olje.

Nye krav til materialgjenvinning emballasje Miljødirektoratet foreslår å øke materialgjenvinningen for blant annet disse emballasjene: Plast: Fra 30 % i dag til 52 % i 2030 Tre: Fra 15 % i dag til 30 % i 2030 Glass: Fra 60 % dag til 75 % i 2030 Brunt papir: Fra 65 % i dag til 90 % i 2030 Kilde: Miljødirektoratet

– Brukes bare en gang

Sammen med EUs rammedirektiv om avfall, med høye langsiktige mål for materialgjenvinning, er dette en viktig del av EUs arbeid med å fremme overgangen til en sirkulær økonomi.

– Mye plastemballasje brukes bare én gang og utnyttes for dårlig når den kastes. Innen 2030 følger det av krav fra EU at mer enn halvparten av plastemballasjen som vi forbruker i Norge blir brukt om igjen eller blir til nye produkter, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I tillegg til at 52 prosent av plasten skal brukes igjen, foreslår direktoratet å øke kravene til materialgjenvinning av glass (75 prosent), aluminium (60 prosent), jernholdig metall (80 prosent), tre (30 prosent), brunt papir (90 prosent) og kartong (60 prosent) i 2030.

Innovasjon

For å få til mer sirkulasjon av plast, må det innovasjon til, varsler direktoratet. Det er derfor viktig at aktører i denne verdikjeden forsterker sin innsats.

– For at mer plastemballasje kan bli samlet inn og brukt i nye verdikjeder, er det viktig at både næringsliv, kommuner og privatpersoner bidrar. Det er også en forutsetning at kommunene legger til rette for hensiktsmessig innsamling av avfall slik at emballasjen blir sortert og levert riktig, sier Hambro.

Klima- og miljødepartementet jobber også med nye krav til kommuner og næringsliv om gjenvinning av biologisk avfall og plastavfall. Forslaget fra Miljødirektoratet innebærer en endring i avfallsforskriften.

Forslaget til endring sendes snart ut på høring, før det skal behandles politisk.