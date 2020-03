Miljødirektoratet vil bruke meir biogass

– Biogass er eit godt eksempel på sirkulær økonomi. Vi utnyttar ressursane i samfunnet betre ved å lage fornybar energi av avfall. Mange av oss deltar allereie, ved å sortere matavfallet vårt. Men i dag er det for sjeldan lønnsamt for næringslivet å velje biogass, så det trengst nye verkemiddel om bruk og produksjon skal auke, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i ei pressemelding.

Direktoratet sender no over ein rapport til Klima- og miljødepartementet der dei peikar på fleire måtar bruken av biogass kan auke på fram mot 2030. Nokre av verkemidla som blir drøfta i rapporten, er auka CO2-avgifter, reduserte bompengeavgifter for biogasskøyretøy, stønad til produksjon og utbygging av fyllestasjonar, bruksstøtte i sjøfart og industri, offentlege anskaffingar, omsetningskrav, krav til utsortering av matavfall frå hushald og næringsliv og krav om at biologisk industriavfall skal utnyttast til energi.

Det vil òg vere viktig å følgje med på biogasspolitikken i andre nordiske land og i EU, for å sikre at norske verkemiddel verkar etter hensikta, skriv Miljødirektoratet.

– Mange av desse verkemidla vil òg kunne ha effekt på andre energiformer, eller virke inn på import og eksport av biogass og råstoff. Styresmaktene må difor ha tunga rett i munnen når verkemiddel blir innretta, slik at ein oppnår ønskt resultat, seier Hambro.

