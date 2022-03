Miljødirektoratet: Vær varsom med å ta inn dyreunger

Samtidig som temperaturene stiger, dukker også dyrene fram. Da oppstår det også utfordringer knyttet til å ta vare på skadde eller foreldreløse dyr.

Dersom du finner et skadd dyr, har du hjelpeplikt. Men for å sikre dyrevelferden er det viktig at hjelpen gis riktig, ifølge Miljødirektoratet.

Kontakt fagfolk

Rehabilitering av dyr bør skje hvis det er mulighet for at dyret blir helt friskt og kan føres tilbake til naturen. Det er ikke lov å beholde dyrene, og i en del tilfeller er avlivning det beste for dyret.

– Generelt vil kortest mulig kontakt med mennesker være det beste for de aller fleste arter. Hovedregelen er at dyret som rehabiliteres skal kunne settes friskt ut i naturen igjen innen kort tid, sier Trond Flydal, seksjonsleder i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I mange tilfeller vil det være nødvendig å ta kontakt med fagfolk for å kunne gi riktig hjelp. Det er viktig å passe på at håndteringen av dyrene ikke blir mer til skade enn til hjelp. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet en veileder for hva du skal gjøre i disse situasjonen.

Les også: Droner reddet 77 rådyrkalver fra slåmaskin

Annonse

Dyr som er alene er ikke foreldreløse

Også dyr som ser ut til å være foreldreløse kan by på utfordringer. Disse skal du være varsomme med, mener direktoratet.

– Det er viktig å huske at selv om et dyr framstår som foreldreløst, er det stor sannsynlighet for at det ikke er det. Mange dyreforeldre lar ungene være alene mens de er ute og leter etter mat, og hvis de ser deg i nærheten vil de holde seg unna til du har dratt. Dette gjelder for eksempel for fugler, ekorn, rådyr og andre arter, sier Flydal.

Å ta med seg dyret kan derfor føre til mer skade enn hjelp. Ifølge Miljødirektoratet vil dyreunger raskt venne seg til mennesker og bli tamme, og det gjør at de klarer seg dårlig når de blir satt tilbake i naturen.

Av hensyn til dyrevelferd er det ikke lov å holde ville dyr som kjæledyr eller i fangenskap over tid.

– Ville dyr krever spesielle omgivelser og miljø for å ha det bra. Dette er det vanskelig å få til hvis dyret er i fangenskap. Dette er den viktigste grunnen til at det ikke er lov til å ha ville dyr som kjæledyr, sier Flydal.

Dette er også grunnen til at det kun er dyr som kan bli helt friske som skal rehabiliteres.