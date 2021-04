Statens naturoppsyn (SNO) har så langt fått i oppdrag å ta ut fem hi med jervetisper og valper. Det bekrefter seniorrådgiver Susanne Hanssen i Miljødirektoratet overfor Nationen.

– Onsdag og torsdag denne uken besluttet vi fem forsøk på hiuttak av jerv. Ett i Narvik i Nordland, to i Engerdal i Innlandet, ett i Rendalen og ett i Ringebu i Innlandet. Alle hiene er i beiteprioriterte områder, og uttak vil ha stor skadereduserende effekt. Det er der jerven har fast tilhold, opplyser Hanssen til Nationen.

SNO er i full gang med overvåkingssesongen, og Miljødirektoratet har vurdert skader på sau og tamrein i store deler av landet etter fjorårets sesong.

– Vi har allerede fått inn en del informasjon fra SNO. Jervetispene bruker de samme lokasjonene år etter år. Disse områdene sjekkes ut fortløpende, og SNO holder oss oppdatert, sier hun.

– Det kan bli flere ekstraordinære uttak

Ifølge Hanssen gjennomføres det årlig hiuttak i skadeutsatte beiteområder, men at antall beslutninger om uttak varierer ut ifra hvilke hi det er aktivitet på og om de er i beiteprioriterte områder og kalvingsområder for tamrein.

– Det kan bli flere ekstraordinære uttak utover våren. Det er gjerne i denne tiden og fremover at man har anledning til å gjøre noe. Våren vil vise hvilke områder ynglingene befinner seg i, og hvor mange uttak vi ender opp med, forteller seniorrådgiveren.

Stortinget har vedtatt et mål om 39 nye jervekull i Norge hvert år. I fjor høst ga rovviltnemndene tillatelse til å ta ut 140 jerver i lisensfellingsperioden fra 10. september til 15. februar.

– I siste del av lisensfellingsperioden så vi at det var enkelte skadeutsatte områder lisensjegerne ikke hadde lykkes med felling. Derfor valgte vi også å gi SNO i oppdrag å ta ut enkeltdyr i flere områder enn vi har gitt tidligere. Dette var både i Trøndelag, Finnmark og Innlandet, forteller Hanssen.

– Hvor mange ekstraordinære uttak har SNO gjennomført hittil i år siden 15. februar?

– Vi har så langt gitt SNO totalt 14 oppdrag om ekstraordinære uttak. 9 av disse gjelder uttak av enkeltdyr, og som har resultert i felling av 3 jerver, opplyser hun.

Bondelaget: – Helt avgjørende med ekstraordinære uttak

Tidligere denne uken uttalte rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, at en samlet beitenæring er svært bekymret for den økende jervebestanden i Norge.

– Manglende uttak gjennom lisensfelling er en stor utfordring. I lisensperioden 2020–21 var uttaket på bare 51,7 prosent av kvoten. Om situasjonen skal være levelig er det helt avgjørende for beitenæringen med ekstraordinære uttak i vår, sa Aas-Eng til Nationen.

Sauebonde Ole Bjarne Hovland fra Naddvik i Årdal i Vestland har selv fått oppleve hvor store skader jerven kan påføre beitedyrene.

– Staten må gjøre det de kan for å få antallet ned på bestandsmålet. Det er så mye lettere enn å måtte gjennomføre hiuttak på et senere tidspunkt. Det er ingen som liker å dra valper ut av hiet og avlive dem. Det er veldig trist hvis man må gå så langt, sa Hovland til Nationen tidligere denne uken.