Miljødirektoratet: Genetisk viktig ulv har fått valper

DNA-analyser fra Rovdata viser ifølge Miljødirektoratet at den genetisk viktige ulven skal ha fått minst tre valper.

– Det er bekreftet DNA fra tre ulike årsvalper. Den genetisk verdifulle hannen er bekreftet å være far til valpene, skriver Direktoratet på Twitter.

De skriver videre at analysene som er gjennomført så langt er basert på begrensete prøvemateriale, og at det trolig er snakk om et større kull.

Hannulven ses på som genetisk viktig fordi den kommer fra Russland eller Finland. Den norske ulvestammen er sterkt preget av innavl, og det har derfor vært et ønske fra myndighetene om å få inn nye gener.

Tidligere i år sa Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet, at det var tydlige tegn på at tispa i reviret hadde fått valper.

– Ut fra informasjonen vi har er vi sikre på at tispen har født, men vi vet ennå ikke noe om størrelse på kullet, sa han den gang.

Klima- og miljødepartementet ga i desember Miljødirektoratet i oppdrag å flytte ulveparet fordi området de brukte i Østerdalen delvis var utenfor ulvesonen. Ulveparet ble i januar flyttet fra Østerdalen for å unngå at ulven angrep beitedyr og fordi det var fare for at ulvene kunne bli skutt under jakta.

Ulven ble plassert i Trøsken i Østfold, men vandret raskt videre, og har til slutt etablert seg i Aurskog-Høland.