Miljødirektoratet: For tidlig å si om ulveparet vil etablere seg i Østfold

3. januar i år ble Elgå-ulven og maken flyttet fra Østerdalen til Våler kommune i Østfold. Dette ble gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet fordi myndighetene vil unngå at ulvene, som anses som genetisk viktige, blir skutt under lisensjakten.

Siden flyttingen har Miljødirektoratet fulgt med på dyrenes bevegelser ved hjelp av GPS-sendere, De har

Onsdag opplyser Miljødirektoratet i en e-post til Nationen at dataene viser at paret stadig utforsker nye områder. Fram til nå har de oppholdt seg innenfor kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

«Det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert om de vil etablere seg å bli værende i områdene de har oppholdt seg i til nå», skriver Miljødirektoratet.

Annonse

Paringstid

Ifølge direktoratet regnes februar og mars som paringstid for ulv, og at denne tiden er avgjørende for om paret skal få valper kommende vår.

Per i dag ikke har de ingen informasjon om status for paring.

«Paret har stort sett holdt sammen etter flyttingen, men det har vært noen tilfeller der de har kommet fra hverandre. Dette har vært sammenfallende med dager der de har forflyttet seg mye på dagtid, og vi anser det som sannsynlig at de ved disse tilfellene kan ha blitt forstyrret fra dagleie av mennesker», opplyser Miljødirektoratet.