Miljødirektoratet: Flere desinfeksjonsmidler har ikke dokumenterbar effekt

Flere av midlene er også ulovlig å selge, opplyser direktoratet i en pressemelding.

Totalt har 17 virksomheter – som er importører, produsenter eller forhandlere av desinfeksjonsmidler – blitt kontrollert. I tillegg har nettbutikker som selger desinfiserende midler, også blitt sjekket.

Funnene viser at sju virksomheter solgte desinfeksjonsmidler med ulovlig innhold av hydrogenperoksid, klor- og kobberforbindelser. Flere har også reklamert med at midlene er «naturlig» eller «miljøvennlig» – noe som ikke er tillatt.

Annonse

– Vi har pålagt virksomhetene å stanse salg av ulovlige produkter. De vil få en tvangsmulkt dersom de ikke retter opp, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans.

Han peker også på at flere desinfeksjonsmidler som dreper bakterier, ikke nødvendigvis tar knekken på virus. Miljødirektoratet råder folk til å velge midler som er alkoholbaserte.

– Desinfeksjonsmidler som ikke virker, gir brukeren en falsk trygghet. Det er viktig at virksomhetene tar sitt ansvar på alvor og sørger for at produktene er trygge og effektive, sier Veulemans.