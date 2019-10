Miljøaktivister drepes og trues

Det farligste landet for aktivister var Filippinene, skriver naturvernorganisasjonen i en ny rapport. Der ble 30 personer som kjemper for miljøet og jordrettigheter drept.

Den bygger på intervjuer med 25 organisasjoner rundt omkring i verden. 22 av organisasjonene oppgir at situasjonen for sivilsamfunnet i landene deres er blitt verre de siste årene.

Nesten en firedel av dem opplyser at ansatte eller personer fra den målgruppen man arbeider med og for, er blitt drept som følge av innsatsen sin.

Miljøkonfliktene dreier seg ofte om utnytting av naturressurser.

– At organisasjoner og mennesker som forsvarer miljøet overvåkes, trakasseres og blir drept, er en trussel mot demokratiet og et brudd mot de grunnleggende menneskelige rettighetene, sier Karen Lexén, generalsekretær for svenske Naturskyddsföreningen i en pressemelding.

(©NTB)