Miljø- og friluftsorganisasjoner vil bli hørt i vindkraftsaker

Vindkraftutbygging skaper reaksjoner, og i fjor høst måtte arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land utsettes mens regjeringen varslet en gjennomgang av hele konsesjonsprosessen.

– Vi er bekymret for at regjeringen nå tar viktige beslutninger om vindkraft uten å lytte til innspill fra sivilsamfunnet, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

I et brev til olje- og energiminister Tina Bru (H) ber derfor Sabima, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Friluftsliv og Naturvernforbundet om å bli hørt, og kommer med flere konkrete forslag til endringer av konsesjonssystemet.

Annonse

Olje- og energiministeren har nylig sagt at hun ønsker å lytte til organisasjonene.

– Vi er glade for signalene fra statsråden, og er spente på å se hvordan dette følges opp i praksis, sier generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Klarp Solvang.