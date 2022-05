Mildere klima gjør frukttrær utsatt for barkbiller

Nylig publiserte rådgiver Torstein Kvamme ved Nibio og Åke Lindelöw ved Sveriges Lantbruksuniversitet en oversikt over barkbiller som kan angripe frukttrær i Norge. Forskerne oppdaget at nye arter nå kan utgjøre et problem.

– Antallet registrerte barkbillearter i Norge øker etter hvert som vi lærer faunaen bedre å kjenne, forteller Kvamme.

Trær med god helsetilstand har mindre sannsynlighet for å bli angrepet, men klimaendringene kan forsterke problemene.

– I verste fall kan vi få inn sterkt skadelige arter som også kan ha med seg nye sykdommer. Dette er dårlige nyheter for norske fruktdyrkere, sier han.

– De fleste barkbillene som angriper frukttrær overvintrer som larver eller voksne biller i vertstreet. Ved å samle inn og destruere angrepet materiale før vinteren er over, kan man redusere faren for nye angrep og økning av populasjonene i frukthager, legger Kvamme til.