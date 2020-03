Mikroplast i fire av fem muslingarter i Norden

Resultatene kommer fram i et omfattende nordisk forskningsprosjekt som har sett på mikroplast i marine muslingarter fra totalt hundre ulike steder over hele Norden.

Forskerne fant både plastfiber og plastfragmenter, så vel som gummilignende partikler, i muslingene.

– Studien er den første i sitt slag som har analysert et så stort antall prøver fra et så stort geografisk område med så god analysekvalitet, sier prosjektleder Norman Green i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i en pressemelding. NIVA har utarbeidet rapporten på bestilling fra Miljødirektoratet.

På Grønland, Svalbard og Færøyene fant man ikke mikroplast over minimumsgrensen, men dette skyldes antakelig for få prøver fra disse stedene. Det ble funnet høyest innhold av mikroplast i Oslofjorden (Færder) og Oslo indre havn (Akershuskaia).

Forskerne ønsket med undersøkelsen å se på hvor stor forekomsten av mikroplast i marint miljø er i Norden. De ville også kartlegge kildene til mikroplast i muslinger.

Rapporten viser at blåskjell kan være særlig egnet som indikatorart for å overvåke mikroplast i visse marine miljøer.

(©NTB)