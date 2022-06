Meteorologisk institutt: Gode muligheter for solenergi i Norge

Ytre Oslofjord byr på noen av de beste solcelle-forholdene i landet, ifølge deres beregninger.

Meteorologisk institutt jobber for tiden sammen med blant annet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å kartlegge solressursene i Norge.

Det endelige resultatet ventes i 2023, men foreløpige beregninger bekrefter at det er gode muligheter til å utnytte solenergi over hele landet, skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding.

De beste områdene ligger i Sør-Norge, spesielt langs Ytre Oslofjord og i høyfjellsområdene.

– Det kan kanskje virke ulogisk å satse på solceller så langt nord som i Norge. Kjølige temperaturer viser seg imidlertid å være gunstige for de solcellepanelene vi har i dag. For hver grad temperaturen går ned, blir panelene rundt en halv prosent mer effektive, skriver instituttet.

De anslår at norsk solkraft vil stå for strømforbruket til en halv million husholdninger innen 2040, og instituttet understreker at dette er et forsiktig anslag.