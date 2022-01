Meteorologene og politiet advarer: Orkanvarsel og stor snøskredfare

– Orkanvarsel. Det er meldt meget sterke vindkast i ettermiddag og utover kvelden. Sørg for å sikre deg og dine verdier på en trygg måte. Unngå å oppholde deg på utsatte stedet, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Det meldes også om stor snøskredfare. Varselet til Varsom.no gjelder blant annet for Helgeland, Ofoten, Salten, Svartisen, Trollheimen og Jotunheimen. I samtlige området meldes det om stor faregrad for snøskred. Det anbefales å unngå ferdsel i skredterreng og utløpsområde.

Ellers er det betydelig fare for snøskred i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, samt Lofoten og Vesterålen. I disse områdene gis det råd om å unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Dårlige værforhold i fjellet

Samtidig meldes det om krevende forhold ved fjellovergangene på Vestlandet. Vegtrafikksentralen vest skriver på Twitter at riksvei 13 over Vikafjellet er stengt søndag morgen. Det samme gjelder fylkesvei 53 mellom Tyin og Årda.

Trafikkoperatør Andreas Herland i Vegtrafikksentralen sier til Bergens Tidende at det er dårlige værforhold i fjellet.

– Det blir nok flere kolonner og eventuelt stenging av fjellovergangene. Værmeldingen ser ikke så veldig bra ut. Det er mye snø og vind, sier Herland.

Foreløpig er det ikke mye trafikk over fjellet, men han forventer at det vil ta seg opp utover dagen.

– Hvis folk har tenkt seg over fjellovergangene, er det lurt å komme seg over nå. Det er en stor sannsynlighet for at noen av fjellovergangene blir stengt i kveld, sier han.

Meteorolog Martin Pecnjak i StormGeo sier at det er kraftig vind og opp mot stiv kuling i fjellet nå.

Fra og med i ettermiddag skal vinden øke, og i kveld og i natt kan det komme opp i liten storm.

– Det kan også komme snø fra 700 til 900 meter. Ellers skal det være regnbyger, sier Pecnjak til avisa.

Flere ferjeavganger innstilt

Været skaper ikke bare problemer ved fjellovergangene søndag. Flere ferjeavganger er også innstilt i morgentimene søndag grunnet sterk vind, skriver Vegtrafikksentralen i Midt-Norge på Twitter.

– Det er meldt fare for vindkast i morgentimene også, i tillegg til det som kommer i kveld. Det er verre det som er ventet seinere i dag, men vi får en forsmak de neste timene i deler av Trøndelag, sier trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen til Dagbladet.

Fra sent søndag ettermiddag til mandag morgen er det ventet svært kraftige vindkast i Trøndelag og Møre og Romsdal. Meteorologene har sendt ut farevarsel på oransje nivå, og politiet har oppfordret folk til å holde seg innendørs.

Søndag morgen er ferjesambandet Skei – Gutvik, og Småge – Orta- Sandøya – Finnøya – Ona i Aukra innstilt på grunn av den sterke vinden.