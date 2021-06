Meteorolog: – Nå kommer hetebølgen

– Dette vil absolutt kunne bli den varmeste perioden hittil i år, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

For utover i neste uke vil temperaturene bare fortsette å stige dag for dag i store deler av Sør-Norge. En rekke steder på Østlandet vil temperaturene kunne krype opp mot 31 grader.

– Årsaken til det er at det bygger seg opp et høytrykk ute i Nord-Atlanteren, som begynner å trekke nordøstover og inn mot våre områder, sier Haga.

Og høytrykket ser foreløpig ut til å bli værende en stund.

Hetebølge defineres som tre sammenhengende dager hvor makstemperaturen i snitt overstiger 28 grader. Nå ligger alt til rette for at det blir hetebølge flere steder i Sør-Norge i uka som kommer, forklarer meteorologen.

Kan bli tropenatt

Også vindforholdene ser ut til å bli svært rolige. Aller varmest er det ventet å bli i indre strøk på Østlandet. Men også i fjordstrøkene på Vestlandet kan termometerne vise 30 grader enkelte steder.

Les også: Nye tog må stå på tomgang om natten for å sikre nok strøm når de skal brukes

Tropenatt defineres som en natt der temperaturen aldri beveger seg under 20 grader. Det skjer gjerne ikke før et stykke utpå sensommeren når temperaturene i sjøen er på maksnivå.

Annonse

Det er ennå ikke registrert så høye temperaturer om natten i Norge hittil i år. Men til uka er sjansene svært gode, ifølge meteorologen.

– Forholdene ligger absolutt til rette for tropenetter enkelte steder, sier han.

Kaldere i nord

I deler av Møre og Romsdal og Trøndelag vil været kunne bli noe grått med regn enkelte steder i starten av uka. Men utover uka vil høytrykket også prege denne delen av landet, ifølge Haga.

– Det går mot sommerlige temperaturer og pent vær også i den midtre delen av landet. Kanskje ikke like varmt som sør for Dovre, men det ser ut til å kunne bli temperaturer godt over 25 grader utover uka, sier han.

Les også: Årets sene fruktblomstring er en fordel

Også i deler av Nordland vil man kunne glede seg over riktig så høye temperaturer, spesielt i indre strøk. Temperaturene kan ligge mellom 20 og 25 grader enkelte steder i Nordland, men det blir først mot helgen.

– Akkurat hvor grensen vil gå mellom det gode og det ikke fullt så gode været, er ikke så godt å si, påpeker Haga.

Men jo lenger nord man kommer, desto lavere vil temperaturene bli i neste uke. Lengst nord i landet vil man foreløpig ikke kunne se mye til sommerværet.

– Det blir noe nøkternt vær, rundt 10 varmegrader flere steder. De får nok ikke noe glede av denne hetebølgen, og det vil bli ganske store forskjeller fra nord til sør, sier han.