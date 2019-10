Mest vått vær i vente – men også en smak av vinter

Sør- og Østlandet kan vente seg regn og fuktig vær de nærmeste dagene, og noe mildere vær – men dette forsvinner fram mot helgen.

– På lørdag kan det fortsatt være litt regn som stryker forbi kysten, lengst sør. Men nord på Østlandet blir det oppholdsvær, og luften blir også litt kjøligere. Dette holder seg utover søndagen også, forteller vakthavende meteorolog Magnus Ovhed til NTB.

Temperaturen kan stedvis krype under null om nettene. Folk bør dermed være obs på glatte veier, opplyser Ovhed.

For Vestlandets del blir det også vått de kommende dagene, med nedbør både torsdag og fredag. Utover lørdagen er det ventet lettere nedbørsmengder, mens søndag byr på oppholdsvær og muligheter for sol.

– Det blir gradvis bedre i løpet av helgen for Vestlandet sin del, påpeker Ovhed.

Nordlig vind i Midt-Norge

Annonse

I Trøndelag er muligheten for både nedbør og oppholdsvær til stede. Nøyaktige prognoser er vanskelige å forutsi fordi det ligger to lavtrykk i området, ifølge meteorologen.

– Det ser ut til at man får litt mer nordlige trekk på vinden i løpet av søndag. Vi får da antakelig ganske kalde regnbyger som går inn mot kysten i Trøndelag, sier Ovhed.

Dermed er det også en risiko for snø i høyden. Temperaturen i lavlandet vil holde seg på pluss-siden, men kan synke til under 5 grader i løpet av lørdag og søndag.

Kaldt i nord

For de nordligste fylkene er det også ventet fallende temperaturer i helgen. Det er varslet regn i store deler av Nordland torsdag. Fredag, lørdag og søndag vil det være større sjanse for oppholdsvær lengst nord i fylket, ifølge Ovhed. Temperaturen ventes å ligge mellom 9 og 10 grader torsdag og fredag, men i løpet av helgen blir det kjøligere.

I Troms og Finnmark kan de vinterglade trolig finne fram skiutstyret, ettersom det er ventet snøbyger til helgen. For Troms sin del er det imidlertid fare for at snøbygene går over til sludd torsdag og fredag.

– I løpet av lørdagen så ser det ut som det blir kjøligere med minusgrader og litt nedbør. Etter hvert i løpet av helgen er det ventet en nordavind med snøbyger, sier Ovhed.