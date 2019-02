Mer penger til politidistriktene – mindre til direktoratet

Kuttet i midlene til Politidirektoratet (POD) utgjør 8,1 prosent.

I gjennomsnitt får politidistriktene økt midlene med 5,1 prosent. Størst er økningen til Øst politidistrikt, som får 7 prosent mer. Så følger Troms (+5,9 prosent), Møre og Romsdal (+5,6 prosent) og Vest (+5,5 prosent).

– Politiet er i en kritisk fase i reformgjennomføringen, og i år må vi satse på å styrke driften for å bedre resultatene ute i politidistriktene. Derfor har jeg lyttet til innspill fra både politiledere og Politiets Fellesforbund (PF) og prioritert distriktene både ved å skjerme dem for enkelte budsjettkutt, og nå i siste runde omprioritert ytterligere 100 millioner kroner til fordeling blant distriktene, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad til politiet.no.

Peter Frølich, justispolitisk talsperson for Høyre, sier Politidirektoratet fortsatt har en viktig funksjon, men at direktoratets budsjett har vokst over tid.

– Politidirektoratet får ofte skylden for alt som er galt i politiet. Det er urettferdig. Vi har startet en stor politireform, og den må styres fra et sted. Men nå skal mer av pengene tilbake til det operative politiet, sier Frølich.