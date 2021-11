Mer norsk korn i brødbaksten

Ferske prognoser viser at andelen norsk matkorn denne sesongen vil havne rundt 72 prosent, mens andelen norsk korn og kli i kraftfôret vil ligge på 47 prosent.

– For andre år på rad øker innholdet av norsk korn i brød og kornprodukt, sier Eli Reistad, direktør for næringspolitikk og marknadsregulering hos Felleskjøpet Agri som også har utarbeidet prognosen.

I en pressemelding fra selskapet heter det at ambisjonen er å øke andelen norsk korn i matproduksjonen til 90 prosent i 2030.

– Det har blitt mulig å dyrke mer hvete med sterk glutenkvalitet. Dette er en type hvete som i mange år har blitt importert for å få riktig innhold i bakemelet, sier Reistad som mener kornbransjen nå må sette seg «nye ambisiøse mål for norsk korndyrking og bruk av norsk korn».

Annonse

Les også: Selvforsyningen av mathvete har sunket det siste tiåret

Fagsjef Sindre Flø hos markedsregulatoren Felleskjøpet Agri siteres på at hele bransjen «må strekke seg litt lenger» for å nå ambisjonene om økt marknadsdel for norsk hvete.

Prognosen for norsk korn, erter og oljefrø i sesongen 2021/2022 ligger på 1.141.000 tonn, om lag ti prosent mindre enn siste år mens kornarealet har økt med en prosent.

Hvis anslaget for volum fra alle korntypers avlinger slår til, må man tilbake til 2013 for å finne like svake tall – hvis man ser bort fra tørkeåret 2018. Prognosen sier at det vil bli produsert 1.124.000 tonn i 2021/2022, nesten 120.000 tonn mindre enn i siste periode (2020/2021) .