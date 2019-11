Meny gir bort lokalmat på Black Friday

Det er på "Black Friday" Meny har valgt å arrangere en prøvesmakedag for lokale produkter. Black Friday er egentlig en årlig handledag som finner sted dagen etter Thanksgiving i USA. Dagen har de siste åra også blitt markert i Norge, der butikker kjører kampanjer på billigere varer.

– Vi inviterer til en annerledes Black Friday hvor vi viser frem våre matskatter, som vi er så stolte av. Vi tror mange vil sette pris på å oppleve lokale råvarer på sitt beste og snakke med fagfolk som brenner for dette, sier Nina Horn Hynne i Meny i en pressemelding.

Videre skriver Meny at de arrangerer denne dagen som en motsats til handlekjøret på Black Friday.

Hvor mange av butikkene til Meny som skal være med på denne dagen er ikke helt klart, men de opplyser om at stort sett alle skal delta.

– Vi er imponert over innovasjonsevnen blant lokalmatleverandørene, og ser at det i stor grad er de som bidrar til reell innovasjon og mangfold i norsk dagligvare. Ta for eksempel delikatesse-potene fra Bjertnæs & Hoel, Sigdal knekkebrød, ostene fra Himmelspannet, norsk Angus-kjøtt, de økologiske produktene til Grøstad Gris eller de økologiske spekepølsene fra Ask, sier Horn Hynne.

Meny deler også et Matskattstipend på 500.000 kroner hvert år og kårer, i samarbeid med organisasjonen Hanen, årets lokalmatgründer. Den prisen er på 50.000 kroner.