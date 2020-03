Mente Jägermeister-logoen var krenkende for kristne - tapte i retten

Den sveitsiske domstolen var klar i sin tale, da de avslo saken mot Jägermeister. Saken handlet om at Det sveitsiske forbundsinstitutt for opphavsrett hadde gått til sak mot alkoholprodusenten, fordi de mente logoen kunne være krenkende for kristne.

Det sveitsiske forbundsinstitutt for opphavsrett jobber med patentet, varemerker, industridesign og copyright. De forsøkte å begrense Jägermeisters bruk av logoen til alkoholflasker og klær, skriver sveitsiske Swissinfo.ch.

Belgisk helgen

Bakgrunnen var at de mener logoen er krenkende for noen forbrukere. Grunnen er ikke bare det hvite korste, logoen stammer nemlig fra en historie om helgenen St. Huburtus.

Den hellige Hubert av Liège levde på 600- og 700-tallet, og var svært glad i jakt. Så mye at han forsømte sine religiøse pliker.

Historien om han sier at han var ute å jaktet på selve Jesus dødsdag, langfredag. Ute på jakt skal han ha sett et lysende krusifiks, altså et kors med er kristusfigur, mellom geviret på en hjort. En stemme fra oven skal også ha bedt ham om å gå tilbake til sine kristne oppgaver.

Dette øyeblikket skal ha gjort at Huburtus bestemte seg for å vie livet sitt til Gud. Han ble senere biskop i hjemlandet Belgia.

Mest kjent fra likøren

Selv om logoen spiller på den kristne historien, mener retten likevel at dette ikke er grunn nok til å begrense likørprodusentens bruk. De pekte blant annet på at logoen for de fleste i dag faktisk er mer kjent for den tyske drikken, enn for den kristne helgenen.

De sa de heller ikke tror at noen blir fornærmet av logoen.

Selskapet står dermed fritt til å bruke det til alle salgsfremmende aktiviteter og produkter i Sveits, inkludert kosmetikk, mobiltelefoner eller telekommunikasjonstjenester.

Jägermeister er en tysk urtelikør, men hvilke urter som er brukt er ukjent. Nordmenn kjøpe i 2018 425.588 liter av likøren.