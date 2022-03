Meningsmåling: 96 prosent av nordmenn vil beholde Nato-medlemskapet

Ifølge hurtigmålingen fra Kantar vil 95,6 prosent av nordmenn beholde norsk medlemskap i forsvarsalliansen Nato. 4,4 prosent mener Norge burde melde seg ut.

– Det er et fantastisk tall. Det viser at det er et sterkt samhold. Vi er avhengig av å være et fellesskap som vi er ved å være med i Nato, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til TV 2.

Norge har vært medlem siden Nato ble etablert i 1949.

Kun to stortingspartier ønsker å melde Norge ut av Nato, nemlig Rødt og SV.

Spørreundersøkelsen finner også at kun 26,1 prosent av de spurte mener at Norge burde søke EU-medlemskap. 73,9 prosent mener det motsatte.

(©NTB)