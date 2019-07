Mener ulven er skyld i flere rådyrpåkjørsler

I helgen var det mange påkjørsler av rådyr i Indre Østfold, noe viltnemnd leder i Marker kommune, Thor Erland Heyerdahl, mener skyldes flere faktorer. En av dem er at det er spesielt stor rådyrbestand.

– Hovedårsaken til dette er at det jaktes mye mindre rådyr enn før. Folk tør ikke slippe hundene sine under jakten i frykt for at det skal bli tatt av ulv, sier Heyerdahl til Smaalenenes Avis.

Andre grunner er at rådyrbukkene rører mye på seg på denne tiden av året fordi de er i brunst, og at både elg og rådyr ønsker seg til kornåkre for å spise.

Påkjørsler av dyr fører også til at mange stikker av uten å kontakte politiet. Statens vegvesen advarer om at det er forbud å ikke melde ifra om at man har kjørt på et dyr.

Annonse

– Vi er kjent med en rekke tilfelle hvor bilfører bare kjører videre med skadet dyr liggende ved veien eller på ferd videre inn i skogen. Mange dyr lider unødig, sier vegdirektør Bjørn Grimsrud i en pressemelding.

I jaktsesongen 2018-2019 ble totalt 7.900 hjortevilt, rådyr, elg, hjort og villrein, påkjørt av bil. Det er elg og rådyr som er mest utsatt for påkjørsler.

Sommeren er tradisjonelt ikke den vanligste tiden for viltpåkjørsler, da dyrene trekker mot veien på grunn av snø på vintertid.

Skulle du kjøre på et dyr skal du ringe politiet på 02800.