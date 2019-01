Norskog klager inn staten til ESA for ulovlig bruk av statsstøtte

– Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for merverdi avgift ved salg av jakt- og fiskekort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere. Dette er etter vår vurdering en ulovlig bruk av statsstøtte, sier direktør i medlemsorganisasjonen for skogeiere, Norskog, Arne Rørå i en pressemelding.

– Pris påvirker folks valg av leverandør

Organisasjonen skriver videre at unntakene nå omfatter mer enn 30 prosent av landarealet, og at det i praksis dermed kun er private grunneiere som må betale merverdi avgift ved salg.

– Det er god tilgang til jakt og fiske i Norge. Det betyr at prisen er viktig for folks valg av leverandør av jakt og fiskeopplevelser. En systematisk diskriminering av private grunneiere med hensyn til merverdiavgift medfører en markedsdreining i private grunneieres disfavør. Problemet forsterkes av at noen av dem som har fått fritak konkurrerer med private grunneiere om kjøp av tilleggsarealer. Fritaket gir dem høyere lønnsomhet per arealenhet utmark og dermed økt betalingsevne for nye arealer.

Fakta Dette er ESA Eftas overvåkingsorgan i Brussel (Efta Surveillance Authority). Efta er Det europeiske frihandelsforbund, som er en europeisk, økonomisk samarbeidsorganisasjon som består av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Frihandelsavtalen er mindre forpliktende enn EU er.

Har ikke fått gehør av Finansdepartementet

Dette mener organisasjonen fører til at de også får fortrinn i eiendomsmarkedet. Fortrinn som er støttet av staten.

– Dette er nok ikke en tilsiktet konsekvens, men resultatet er likevel uakseptabelt, sier Rørå.

Norskog forteller at de flere ganger har forsøkt å ta opp temaet med Finansdepartementet, uten at det har gitt utslag. For seks år siden ba departementet om mer tid til behandling av saken.

– Vi tolker dette som at staten enten ikke evner å prioritere saken eller at de ser seg tjent med den statsstøttede markedsvridningen. Vi har derfor valgt å klage staten inn for ESA for ulovlig bruk av statsstøtte, sier Rørå.

Organisasjonen mener den beste løsningen vil være et generelt momsfritak for alt salg av jakt og fiske, uavhengig av hvem som eier skogsområdene. Alternativt må alle pålegges å betale moms.