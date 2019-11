Mener plastjuletre kan være like miljøvennlig som ekte

– Det mest miljøvennlige er at treet er kortreist og naturlig. Det du hogger i skogen selv er det beste, så lenge det ikke fører til avskoging og det kommer opp nye trær som kan lagre CO2, sier seniorforsker Borgar Aamaas i Cicero Senter for klimaforskning til NRK.

En undersøkelse Nationen gjennomførte i 2018 viste at en av tre har valgt plasttre. Om plasttreet er miljøfiendtlig eller ei avhenger av to ting, sier Aasmaas til statskanalen.

Ettersom de fleste plasttrærne er fra Kina, er det både en del transport, og trærne er laget av fossile produkter, noe som gir mer utslipp.

– Det er vanskelig å utkonkurrere et tre hogd i skogen rett utenfor huset, men har du et plasttre og bruker det i 20 til 30 år, så er det også fint, sier han.

Dermed kan det være like miljøvennlig, dersom du sparer på treet i 20 til 30 år.

– Viss du først skal velge plast bør du unngå plasttre laget av PVC, og så er det viktig at du prøver å finne et av god kvalitet sånn at det ikkje sprer så mye mikroplast, og slik at du kan beholde det så lenge som mulig før du treng å kjøpe et nytt, sier Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender til NRK.

Men kortreist, lokal gran, edelgran eller furu er kanskje det beste for miljøet. I fjor ble det solgt 1,4 millioner naturlige juletrær i Norge, viser tall fra Norsk Juletre.

– Tre som er kortreiste kommer gunstig ut, for da er det ikke så mye transport. Så er det et spørsmål om det er en juletrefarm som kanskje har gjødslet og bidratt med forskjellig utslepp, sier Aasmaas