Det sier han til Aftenposten.

Onsdag ble det kjent at regjeringa gjennom Statskog kjøper Norges nest største privateide eiendom, Meraker Brug i Trøndelag.

Prislappen var på 2,65 milliarder kroner.

Myrbakken mener at salgsprisen bryter med alle forventninger for omsetning av skog, og at det vil være vanskelig å tjene inn pengene som er brukt på kjøpet.

Sjokkert

– Jeg er nesten sjokkert over prisen. Den er så høy at ingen hadde trodd det på forhånd, sier Myrbakken til avisa.

Han har regnet ut verdien på skogen til å være 500 millioner kroner. Jakt- og fiskerettighetene beregnes til å ha en verdi 200 millioner kroner, ifølge ham.

På pressekonferansen onsdag, ga statsminister Støre ros til de tidligere eierne av Meraker Brug. Eiendommen hadde vært godt skjøttet, og regjeringa har som mål å videreføre dette.

Myrbakken sier også at skogen er godt drevet, men spår at den først vil være hogstklar om ti til tjue år.

Høy pris

Myrbakken mener også at den stive prisen regjeringa har gitt, vil avkastninga være på under halvparten av det man kan legge til grunn for en skogseiendom.

Ifølge Myrbakkens utregninger er Meraker Brugs verdi litt over én milliard kroner.

Meraker Brug er på 1,3 millioner mål og dekker 90 prosent av Meråker kommune. I tilknytning til eiendommen ligger Meråker Alpinsenter.

Regjeringa har sagt at de vil gi et drifttilskudd på 15 millioner kroner til alpinsenteret.