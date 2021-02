I starten av januar mottok Mattilsynet en noe uvanlig bekymringsmelding fra en forbruker som hadde kjøpt hvitløksbagett av merket First Price.

«Vi fant dette fremmedlegeme i hvitløksbrød. Det ligner på dyreekskrementer», sto det i bekymringsmeldingen.

Vedkommende sendte flere bilder med bekymringsmeldingen som ble sendt til både Mattilsynet og selskapet Unil. Selskapet er et datterselskap av Norgesgruppen som igjen ligger under Joh Johannson Handel AS.

Etter å ha mottatt bekymringsmeldingen hentet Unil det aktuelle produktet hos forbrukeren og foretok egne undersøkelser av den.

Den første undersøkelsen som ble foretatt av Unil konkluderte med at de mørke klumpene i hvitløksbagetten var deigrester.

Dermed hentet Unil inn en uttalelse fra leverandøren, som også mente at det var deigrester.

I et dokument sendt fra Mattilsynet til selskapet går det fram at Unil igjen videresendte fremmedlegeme til et skadedyrfirma, som også mente at det ikke var ekskrementer.

Til slutt sendte Unil fremmedlegeme til Folkehelseinstituttet (FHI). De kunne påvise at de brune fremmedlegemene var deig og deler av transportbånd, ikke ekskrementer fra dyr.

«Vi har i forbindelse med denne saken ikke funnet forhold som trenger videre oppfølging fra vår side», konkluderte Mattilsynet 17. februar.