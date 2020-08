Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

I går viste vi fjellbygda Leveld, med sine mange tun samlet i en tett midtlibebyggelse. Begrepet kommer av husenes plassering midt i dalsiden, det vil si, der klimatiske forhold er gunstigst både sommer og vinter.

Annonse

Det var også gjennom mitdlibebyggelsen den eldste bygdeveien snirklet seg fram fra tun til tun, trangt og intimt mellom stuer, stabbur og fjøs – og gjerne med en grind mellom gårdene. I dal- og fjellbygder som Leveld ligger eiendommene ofte i langsmale striper fra dalbunn og opp, ofte ikke mer enn 50 til 60 meter brede.

Da landbruket ble gradvis motorisert utover 1900-tallet, var det krevende å få plass til alt det nye blant alt det gamle. Behovet for større fjøs, større låve, større gårdsplass for traktor og biler, ny og felles bygdevei, gjorde at mange eldre hus forsvant. Her skiller Leveld seg ut. Istedenfor å «rive» alt, ble mange gamle hus flyttet rundt på tunet og dermed både bevart og tilpasset en moderne drift. På Dokk i Leveld er for eksempel stabburet til venstre på 1939-bildet flyttet bak husene til høyre.