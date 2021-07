Eirik Morken er mjølkebonde i Verdal. Han tok over slektsgarden frå 1978, som då var dimensjonert for 120 tonn mjølk. I dag produserer han 250 tonn, utan at lønsemda har gått opp.

– Vi produserer over dobbelt så mykje, og slit med økonomien i det. Det meste eg har kunne tatt ut av i lønn og skattbar inntekt er 250.000 kroner, seier han.

Morken har kone og tre små barn, og seier planane for bruket er lagde på is. Samtidig aukar prisen på byggmateriale, fôr og gjødsel.

Han seier dei har rekna på alle moglege løysingar, og peiker på at mange er avhengige av å ta over garden gratis for å ikkje drukne i gjeld.

– Kostnadsnivået har gått drastisk opp. Det har kosta mykje å bygge opp drifta, og det verkar ikkje som om verken politikarar eller faglaga forstår kor vanskeleg det har blitt, seier han.

– Folk i femtiåra ser ikkje det same alvoret

Han meiner det er dei yngre bøndene som kjenner utviklinga i næringa best på kroppen.

– Folk i femtiåra ser kanskje ikkje det same alvoret som oss, men vi som har framtida føre oss ser ingen veg vidare. Det er dårleg likviditet, og vi ligg ofte og subbar på nokre 100.000 minus på kontoen, seier Morken.

Han fortel at Ola Berthling Lie, som har vore i fronten for bondeopprøret, har snakka med Felleskjøpet og kva tendensar dei ser der.

– Felleskjøpet seier det er både julekvelden og bursdag når tilskotet blir utbetalt. Då får alle betalt rekningane sine, men vi klarer ikkje å ta eit investeringsløft eller betale ein avløysar for desse kronene.

– Eg lurer på om politikarane har skjønt at eg og mange andre kan tyne båsfjøset nokre år til, men for kvart år det ikkje blir investert, blir etterslepet større, og kostnadsveksten er ekstrem. I år er det meldt eit prishopp på gjødsel åleine på om lag ein halv milliard kroner. Det er meir enn halvparten av heile oppgjeret totalt. Kraftfôret blir òg dyrare, og byggemateriala har òg auka.

– Slik det er no er løftet som skal til gigantisk, og det trur eg ikkje politikarane skjønnar. Ikkje fagforeiningane heller.

– Innstillinga er ikkje å tene mest mogleg, men å ikkje gå konk

Han meiner landbruksnæringa er ei av svært få som driv med innstilling om å ikkje få mest mogleg profitt.

– Når vi reknar på investeringar og nye prosjekt er ikkje innstillinga "kva kan vi tene på dette", men "kva kan vi ta opp gjeld utan å gå konkurs". Eg trur ikkje det er mange andre som har den innstillinga.

Annonse

Han veit ikkje korleis problemet skal løysast, men meiner det ikkje er meir subsidiar blir som å lindre symptoma i staden for å kurere sjukdomen.

– Vi skulle ikkje hatt behov for tilskot i det heile. Dette vart særleg tydeleg under Listhaug. Då måtte vi auke kvoten med 100 tonn eller leige meir jord. Realiteten er då at vi måtte bruke mellom 6 og 8 millionar kroner på drifta for å få om lag ein million kroner i tilskot.

– Det er bra at dei ikkje prioriterer vekst i produksjonen lenger, men det har jo gjort irreversible skader på prisane.

Innovasjonstilskotet svarar til ein prisauke på 13,5 øre

Også Ola Berthling Lie i Bondeopprøret meiner lønsemda kan ordnast utan tilskot. Opprørarane har rekna på at innovasjonstilskotet svarer til ein prisauke på 13,5 øre per liter.

– Prisen på mjølka må opp 13,5 øre for å dekke innovasjonsmidlane, seier han til Nationen.

Ifølge Berthling skal den samla kostnadsveksten utover det som er budsjettert i jordbruksforhandlingane vere mellom 600 og 700 millionar kroner. Som nevt er kostnadsveksten for gjødsel åleine på om lag 500 millionar kroner. Det totale oppgjeret enda på 928 millionar kroner.

Både Berthling og Morken meiner tilskot og innovasjonsmiddel ikkje er vegen å gå.

– Det er eit blindspor å tru at innovasjonsmiddel skal løyse problema, det utgjer lite i forhold til mengda mjølk og kjøt som blir levert, seier Berthling Lie.

– Veksten går til den som eig kvoten

For Morken blir leigeprisen på mjølkekvotane blir reforhandla annakvart år. Han har ei standardkontrakt som inneber reforhandling. Då Morken starta som mjølkebonde betalte han 75 øre per liter. Dei seinare åra har prisen vore på 1 krone og 50 øre, altså det dobbelte av då han starta.

– På grunn av marknadsprisen på kvoteleigen er det lønnsvekst for han eg leiger kvoten av, ikkje meg.

Han er klar på at dette ikkje er kritikk av utleigaren, men av talsystemet som ligg til grunn for jordbruksforhandlingane.

– Den aktive produsentane tener ikkje noko. Det er det som er skakkøyrt med økonomien i landbruksnæringa. Den aktive bonden er ikkje prioritert.

Også Berthling meiner det er feil.

– Vi er bondefanga. Vi har så mykje i gjeld at vi ikkje kan slutte.