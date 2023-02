Mehl om Tiktok: Ser nå at jeg burde vært åpen tidligere

Innrømmelsen blir tatt godt imot på Stortinget. Det er lite som tyder på at saken får en videre oppfølging, ifølge Høyre og Frp.

– Jeg synes hun la seg flat og innrømmet at hun burde ha besvart spørsmålene fra Stortinget på et langt tidligere tidspunkt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Det gikk 120 dager fra det første spørsmålet ble stilt til Mehl før hun bekreftet at hun har hatt appen installert. Frp synes det er viktig at Mehl har innrømmet i Stortinget at håndteringen burde vært annerledes.

– Det at hun uttrykker at hun er lei seg for at hun ikke gjorde dette på en annen måte, det var helt nødvendig, sier Listhaug.

Måtte svare til slutt

Mehl måtte møte i Stortingets spørretime onsdag for å svare på en rekke spørsmål om Tiktok. Det gjaldt hva slags vurderinger hun baserte seg på da hun installerte appen, men også mangel på svar overfor Stortinget.

– Jeg har forsøkt å svare så åpent jeg skal og kan. Jeg er lei meg for at jeg ikke var mer åpen tidligere og at jeg har bidratt til å skape usikkerhet, sier Mehl.

Det var 1. februar at justisministeren bekreftet overfor TV 2 at hun i en måneds tid hadde hatt appen installert på den ugraderte tjenestetelefonen sin. Bakgrunnen for at hun valgte å snu, var at det begynte å dukke opp spørsmål om hun hadde hatt Tiktok på den graderte mobiltelefonen sin – noe hun ville avklare at hun ikke hadde hatt.

Den kontroversielle appen Tiktok eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn data om brukerne. Frykten har vært at opplysninger kan havne i kinesiske myndigheters hender.

Egen vurdering

Mehl bekreftet at det i stor grad var hennes egen vurdering som lå til grunn for at hun tok den i bruk. Det var også hun selv som besluttet at hun ikke ville svare Stortinget utfyllende.

– Jeg gjorde en forsiktighetsvurdering, sier Mehl til NTB.

Hun bekrefter at dette var en vurdering hun gjorde alene.

– Jeg har ikke fått konkrete råd om akkurat denne informasjonen. Men det er en del av min jobb å ha høy sikkerhetsbevissthet rundt innsikt i sikkerhetsrutiner. Der ser jeg at jeg var for forsiktig, sier hun.

Høyre: Retter opp tilliten

Høyre har tidligere påpekt at tilliten til Mehl har fått en knekk. Men stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth er klar for å sette punktum og gå videre.

– Jeg er glad for at Mehl er ydmyk. Hun sier at hun kunne og burde har håndtert denne situasjonen annerledes helt fra starten, at saken har vært lei. Det er jeg glad for, fordi hun har brukt en begrunnelse for å unnlate å svare Stortinget som viste seg å ikke være riktig, sier Lønseth.

– Vi er avhengig av å ha tillit til justisministeren og at svarene hun gir oss, faktisk er riktige. Jeg er glad for at hun nå går langt for å rette opp den tilliten, tilføyer hun.