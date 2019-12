– Me vil takke alle gamle medlemer! I møte med styresmaktene er det viktigare enn på lenge å vise kor mange me er. Saman skal me få til bra ting for nynorsken, skriv Mållaget på Facebook-sidene sine.

Ved utgangen av 2018 stoppa medlemstalet på 13.050 medlemmer. Det vil seie at det til no i år har vore ein auke på 424 medlemmer.

