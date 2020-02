Medisinstudenter vil ha klimaendringer på pensum

Både Norsk medisinstudentforening og Legeforeningen oppfordrer nå medisinske fakulteter om å gi en innføring i hvordan klima og helse henger sammen, skriver Dagens Medisin.

– Noe av det første vi burde gjøre i Norge, er å erklære klimakrisen for en helsekrise. Vi trenger enda større åpenhet og tydeliggjøring av at klimaendringer allerede påvirker nordmenns helse – og at dette bare vil fortsette i årene som kommer, sier folkehelseansvarlig Ola Løkken Nordrum i Norsk medisinstudentforening.

Annonse

Han mener at det er viktig å spre kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker folkehelsen.

Nordrum viser til at hetebølger og ekstremvær kan forverre eksisterende sykdomsbilder, temperaturøkning påvirker flåttmigrasjon og høye nivåer av luftforurensning fører til skader på lunge-, hjerte- og karsykdommer.

Flere medisinske institutter i USA har allerede inkludert klima på pensum, etter ønske fra studentene.