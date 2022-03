Medier: Disse kan erstatte Hadia Tajik

Tajik gikk onsdag av som arbeids- og inkluderingsminister, samtidig som hun varslet at hun fortsetter som nestleder i Ap.

Både VG og LO-eide FriFagbevegelse lanserer tidligere fagforeningsleder og nåværende stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes som en potensiell kandidat. Hun var ifølge FriFagbevegelse LOs førstevalg til ministerposten da den opprinnelige statsrådskabalen skulle legges høsten 2021.

Hvis Persen tar over etter Tajik, erfarer FriFagbevegelse at Terje Aasland er mest aktuell til å ta over som ny olje- og energiminister.

Både VG og FriFagbevegelse skriver at Tajik mest sannsynlig overtar Rigmor Aasruds rolle som parlamentarisk leder dersom sistnevnte blir statsråd.

VG lanserer også Oslos helsebyråd Robert Steen som en mulig kandidat til posten som arbeids- og inkluderingsminister. De trekker også fram at det kan bli intern rokering der Aps andre nestleder, Bjørnar Skjæran, overtar statsrådsposten.

De lanserer også stortingsrepresentant Lubna Jaffery som kandidat dersom Støre skal hente en ny statsråd med mangfoldsbakgrunn.

FriFagbevegelse skriver at Tuva Moflag, som er arbeidspolitisk talsperson på Stortinget i dag, også kan bli Tajiks arvtaker.

