MDG vil at bilister også skal betale for toget

For å få fortgang på jernbaneutbyggingen foreslår Miljøpartiet De Grønne at bilistene også kan betale for en togsatsing i landet.

– Da er vi nødt til å ta inn bompenger fra bilistene. Det kan bidra til å finansiere både flere avganger, raskere avganger og raskere tog, sier fungerende partileder for MDG, Arild Hermstad, til NRK.

MDG jobber nå med en alternativ Nasjonal Transportplan (NTP), hvor de har pekt ut seks veistrekninger som de vil kreve inn 20 milliarder bom-kroner over tolv år.

Dette er ifølge NRK hovedveier mellom store byer i Sør-Norge der det også går tog:

* Oslo - riksgrensen (mot Göteborg)

* Oslo - Kristiansand

*Oslo - Trondheim

* Oslo - riksgrensen (mot Stockholm)

* Oslo - Bergen

* Kristiansand - Stavanger