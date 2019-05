MDG vedtok ordning med utvidet klimabelønning

Prinsippet i ordningen, som er kjent som klimaavgift til belønning (KAF), er at økte miljøavgifter skal betales direkte tilbake til befolkningen.

Klimabelønning har vært etablert grønn politikk i flere år, men helgens landsmøte vedtok nå å utvide ordningen til også å gjelde flyreiser.

– Klimabelønning er et positivt klimavirkemiddel fordi det gir pengene tilbake til folk flest. Målet med miljøavgifter er ikke at stat og kommune skal tjene mest mulig penger, men å kutte utslipp, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG i en pressemelding.

Frir til distriktene

Klimabelønning skal gjøre miljøskatter lettere for folk flest å svelge, samtidig som det motiverer til mindre forbruk av bensin og diesel.

I tillegg vedtok MDG differensiert utbytte mellom by og land.

Annonse

– Klimabelønning må ikke bidra til å øke forskjellene i samfunnet. I distriktene mangler mange gode alternativer til bilen. Derfor mener vi det er rettferdig at de får en større andel enn folk i byene som ofte har god tilgang til kollektivtransport, sier Hermstad.

Ordning for næringslivet

MDG vil fortrinnsvis at belønningen skal gis som månedlige utbytter.

Partiet ser også for seg å etablere en ordning for næringslivet, hvor CO2-avgiften betales inn til et klimafond for næringslivet.

– Canada har gått i front, og allerede innført klimabelønning. Det har de gjort fordi klimabelønning er et effektivt tiltak som monner. Vi har ingen tid å miste om vi skal redde kloden. Vi trenger virkemidler som funker nå, sier Hermstad.