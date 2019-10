MDG: – Utslippsfest på de kommende generasjoners regning

Bastholm fastslår at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett beregner hvor mye de klarer å kutte i klimautslipp innen 2030.

– Beregningene deres i år for neste års budsjett er 18,8 prosent innen 2030. Det er nesten akkurat like ille som i fjor. Det er langt under halvparten av det regjeringen selv har lovet verdenssamfunnet og egne velgere. På kort sikt regner regjeringen til og med med en økning av utslippene. De planlegger for en utslippsfest på de kommende generasjoners regning, sa Bastholm fra Stortingets talerstol i forbindelse med at regjeringen mandag formiddag la fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

Annonse

Hun sier at regjeringens hovedproblem er at de i klimapolitikken «tar med den ene hånden og gir med den andre». Bastholm trekker fram at økning av CO2-avgiften, satsing på nattog og økt støtte til FNs klimafond er positivt.

– Dessverre nulles dette ut av andre tiltak som øker utslippene, sier hun.

– I stedet for å lytte til forskerne og befolkningen som gjør opprør mot brutte klimaløfter, har regjeringen valgt å hygge seg innenfor sin egen komfortsone, sier Bastholm.

(©NTB)