MDG-topper vil forby kjøttreklame – Sp-leder Vedum reagerer kraftig

Flere topper i Miljøpartiet De Grønne tar til orde for å fjerne reklame for grillpølser og fårikål, skriver Nettavisen.

– Vi må skjerme barn og unge for kjøttpropaganda. Vi må redusere kjøttforbruket for klimaet og av hensyn til helsen, sier 2. kandidat i Vestland MDG, Josefine Gjerde, til avisen.

– Det er ekstremisme

Gjerde er selv veganer og reagerer på at Matprat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, promoterer kjøtt overfor barn og unge.

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, holder ikke mye tilbake når han svarer på uttalelsen til Josefine Gjerde i MDG.

– Å forby reklame for fårikål, karbonader eller grillpølse til påsken. Det er ekstremisme. Virkelighetsfjern ekstremisme, sier Vedum til Nettavisen.

– Prisdumpinga som er problemet

Det er uenigheter om å forby kjøttreklame innad i MDG. Toppkandidat for MDG i Buskerud, Margit Fausko, tror ikke et forbud er riktig vei å gå.

– Jeg synes det bør være lov å reklamere for lovlige produkter. Reklame for kjøtt kan bidra til å spre informasjon, slik at forbrukeren kan ta et bedre valg og kanskje være villig til å betale mer, sier Fausko til Nationen.

MDG-politikeren mener det er prisdumpinga på kjøttet som er problematisk, ikke selve reklamen.

– Prisdumpa kjøtt i store volum kan gi et svulstig forbruk, som for eksempel pølsene inn mot påska. Reklamen bidrar til dette, men det er prisdumpinga som er problemet, mener hun.

Forslaget om å fjerne kjøttreklame skal behandles på landsmøtet til MDG neste helg. Ifølge Fausko har programkomiteen avvist forslaget i innstillingen med 10 mot 1 stemme.

– Det skal mye til for at forslaget går gjennom, avslutter hun.

Vegetarprofil angriper Matprat

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver forfatter og vegetarprofil Hanne-Lene Dahlgren «Ikke rør barna mine, Matprat!». Hun mener Matprat driver med grønnvasking rettet mot barn.

«Gjennom matstart.no og læreverket «Matopedia» har de posisjonert seg for å nå barnas matvaner tidlig. De vil passe på at barna ikke blir tatt av grønnsaktrenden», skriver Dahlgren.

Matprat svarer på uttalelsene til Dahlgren i samme innlegg i Aftenposten.

«Både Dahlgren og andre som tror «Matopedia» driver med snikreklame for kjøtt, er hjertelig velkommen til å selv se hva det faktisk inneholder. Da vil man se at vi ikke er ute etter å «pushe kjøtt» på noens barn, men vil gi norske barn nødvendig matkompetanse og matglede», skriver Matprat.