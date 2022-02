MDG, SV og Venstre krever stans i ulvejakta

I helgen ble minst ti ulver skutt i Innlandet og Viken. Lisensfellingsperioden er i utgangspunktet over tirsdag, men regjeringen har varslet at de er åpne for å utvide perioden. Det er ventet en beslutning i tirsdag.

I forslaget fra de tre partiene heter det at «Stortinget ber regjeringen stanse den planlagte jakten på ulv i ulvesonen».

– Jeg tror mange opplever den jakten som nå pågår som helt grotesk. Ulvesonen er det eneste området i landet der ulven skal ha en viss beskyttelse. Nå felles større deler av bestanden av en kritisk truet art. Det er trist for norsk natur, sier MDG-leder Une Bastholm.

