MDG sikter mot makt i fire storbyer

– Vi gikk til valg på et radikalt miljøprogram, som vi har gjennomført. Vi har gjort det vi sa vi skulle, og vi vokser på meningsmålingene, sier Lan Marie Berg, MDGs frontfigur i Oslo, til NTB.

MDG sitter i Oslo i byråd sammen med Arbeiderpartiet og SV og har flertall gjennom en avtale med Rødt. Hovedstaden er blitt partiets fremste utstillingsvindu, og gjenvalg anses som svært viktig for MDG.

For tiden har MDG støtte fra omkring 10 prosent av Oslos velgere. Det betyr at partiet ikke har opplevd noen styringsslitasje som småpartier ofte opplever i maktposisjon.

Oslopakke 3, Fornebubanen, 100 kilometer nye sykkelveier og billigere kollektivreiser er overskrifter for partiets politikk for hovedstaden fram mot 2023.

Selv om mange i Oslo også er kritiske til å fjerne parkeringsplasser og bygge nye bomstasjoner og sykkelveier, viser MDG til at partiet har støtte fra et flertall av byens befolkning for sin politikk.

Trøndersk suksess

I høstens valg er målet å få en hånd på rattet også i flere storbyer.

– Vi har vedtatt at vi går til valg på å prøve å komme i maktposisjon i Trondheim og Oslo, hvor vi er i dag, men også i Tromsø og Bergen, sier talsperson Une Bastholm.

I Trondheim har partiet hatt makt helt siden 2003, og det ser også lyst ut foran høstens valg. Men hvilken koalisjon som kan se dagens lys i trønderhovedstaden, er høyst uklart. Et fortsatt Ap-samarbeid ligger i kortene, men MDG ønsker seg en mindre koalisjon.

– Jo flere som forhandler, jo mer komplisert blir det. Plattformen må være grundigere og mer detaljert, sier partiets førstekandidat og varaordfører Ola Lund Renolen til NTB.

Han trekker fram jordvern, arealutvikling og byutvikling som sentrale MDG-saker i Trondheim. Og i august kommer tre nye linjer med metrobusser, som skal gi større kapasitet og bedre fremkommelighet.

Uoversiktlig i Bergen

I Bergen er den politiske situasjonen uklar, ettersom Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har seilt opp som en alvorlig hodepine for alle de andre partiene. MDG er åpne for samarbeid med alle unntatt Frp og nettopp FNB for å komme i maktposisjon i vestlandshovedstaden.

Men partiet har et vanskelig utgangspunkt, ettersom det tidligere mistet tre firedeler av bystyregruppen, og ligger på omkring 4 prosent på meningsmålingene.

Også i Tromsø er situasjonen uavklart. MDG får støtte fra rundt 4 prosent av velgerne og er åpne for å samarbeide med alle, unntatt Frp.

Samtidig gjør MDG det godt i Drammen, hvor partiet har budsjettsamarbeidet med Høyre og isolert Frp. MDG kan havne på vippen mellom blokkene.

Vederhus ny partisekretær

På et landsmøte uten de store konfliktsakene i helgen valgte MDG Torkil Vederhus (30) fra Oslo til ny partisekretær. Fra neste år får partiet også en struktur mer lik andre partier når det skal velge én leder og to nestledere.

I stridssaken om utbygging av vindkraft på land, hvor naturvern står mot fornybar energi, valgte MDG en restriktiv linje.

Samtidig ble et forslag om omfattende klimakutt i norske kommuner vedtatt, også med et tillegg om å forby fossil cruisetrafikk innen 2025.

MDG vil gradvis avvikle oljenæringen i løpet av 15 år og vedtok i helgen å jobbe for at det opprettes en oljesluttkommisjon.

Partiet vil også ha en klimabelønningsordning, hvor økte klimaavgifter skal deles ut til befolkningen.

Fakta Vedtak på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 13 valgløfter foran høstens lokalvalg: Klimabudsjetter, bedre kollektivtilbud, nye jobber utenfor oljenæringen, mer solenergi, nei til nedbygging av matjord, nullvisjon for tap av arter og slutt på unødvendig bruk av engangsplast. Blant løftene er også statsfinansiert måltid for skole- og barnehagebarn, forsøk med kortere arbeidstid i heltidsstillinger og reduserte forskjeller. Avvikle den fossilbaserte cruisetrafikken i Norge innen 2025 og krav om landstrøm i alle norske havner for alle anløp innen 2024. Fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep, og infrastruktur og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. Etablere en oljeutsluttkommisjon om avvikling av oljenæringen, etter modell fra den tyske kullkommisjonen. Gratis skolemat og leksefri skole fra 1. til 4. trinn. Fjerne momsen på frukt og grønt og redusere momsen på mat på serveringssteder fra 25 til 15 prosent. Klimabelønningsordning, kjent som klimaavgift til fordeling (KAF), for bensin og diesel og flyreiser. Krav om at dagens kyllingindustri må «reformeres drastisk» eller legges ned. MDG skal, som øvrige partier, ha to nestledere fra 2020. Da får partiet også én leder, i motsetning til dagens to nasjonale talspersoner. Torkil Vederhus (30) fra Oslo ble valgt til partisekretær for to år. (Kilde: NTB)