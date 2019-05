MDG: Kyllingindustrien må drastisk endres eller avvikles

Grønn Ungdoms forslag om at industriell produksjon av slaktekylling bør legges ned fikk i stor grad støtte fra moderpartiet under søndagens votering på landsmøtet.

Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Hulda Holtvedt bedyrer at partiet ikke er ute etter å ta fra folk kyllingmiddagen.

– Men jeg tror nordmenn flest vil avskaffe en industri som altfor lenge har behandlet kyllingene som rullebåndsobjekter. Derfor stiller vi krav til næringen: Enten må dere gi kyllingene gode, verdige liv, eller så må dere produsere annen mat, sier hun.

I vedtaket heter det at «dagens kyllingproduksjon er kroneksempelet på intens, innendørs dyreproduksjon foret på importerte råvarer» og at MDG krever at kyllingindustrien må «reformeres drastisk» eller avvikle produksjonen.