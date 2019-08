MDG i Trondheim vil samarbeide med færre

Inspirert av det politiske samarbeidet i Oslo ønsker varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) strammere styring i Trondheim etter valget. I utgangspunktet slo sju partier seg sammen i en allianse styrt av Arbeiderpartiet etter forrige valg. I mellomtiden har SV og Venstre hoppet av, men MDG mener Trondheim vil ha godt av et annet samarbeid.

– Den plattformen vi styrer etter nå er for vassen, sier Renolen til Klassekampen og får støtte fra partiets talsperson Une Bastholm.

Partiet fikk 9,2 prosent oppslutning på siste lokale måling. Sammen med AP og SV fra de samme målingene vil en slik allianse ha 48 prosents oppslutning. Til sammenligning har det tilsvarende samarbeidet i Oslo en oppslutning på 46 prosent.

Annonse

I Oslo har byrådet støtte fra Rødt. Renolen sier Rødt ikke er førstevalget for samarbeid i Trondheim, og at han er åpen for å beholde støtten fra KrF og Sp om de støtter MDG.

– Holdningen vår til Rødt er at vi ikke vet om vi kan stole på dem når det gjelder klima og miljø. Det står mye riktig i partiprogrammet deres, men de stemmer imot miljøpolitikk lokalt, sier talsperson Une Bastholm til avisa.

(©NTB)