MDG feller trær for å gi plass til sykkelveier - det skaper reaksjoner

Forrige uke felte Oslo kommune 22 eldre trær i gaten Langbølgen på Lambertseter, for å gjøre plass til byggingen av nye sykkelveier.

Noen av trærne var over 50 år gamle, og trefellingen har satt sinnene i kok hos beboerne på Oslos østkant.

– Det er et trist syn, sier lederen i bydelsutvalget på Nordstrand, Knut Falchenberg (H), til Nettavisen.

Det var Nordstrands Blad som omtalte saken først.

Onsdag denne uken skrev også Nettavisen at 48 trær må vike for sykkelfelt også i Hoffsveien i Bydel Ullern på Skøyen i Oslo.

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), har hovedansvaret for sykkelveiplanene i hovedstaden. Hun sier at det er nødvendig å felle noen trær for å gjøre det tryggere for gående og syklister.

– Vi gjør det vi kan for å unngå å felle trær til fordel for sykkeltilrettelegging. Det gjøres vurdering av fagfolkene som jobber med dette, og der det er nødvendig å felle trær, erstattes trærne så godt det lar seg gjøre. Sykkelfelt skal ikke gå på bekostning av en grønn by, sier Berg til Nettavisen.