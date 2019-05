MDG får to nestledere

Dermed får MDG fra og med neste år en struktur og oppbygning som ligner mer på andre partier.

I dag har MDG to likeverdige nasjonale talspersoner, nemlig Une Bastholm og Arild Hermstad. Men på landsmøtet neste år vil MDG velge én leder, som altså etter lørdagens vedtak får selskap av to nestledere.

Hermstad og Bastholm fikk dermed støtte da de argumenterte for at partiet bør ha to nestledere.

– Utad får vi da vist fram mangfold og bred appell, og flere kan reise rundt og begeistre for det grønne skiftet, sa Bastholm.

– Jo større vi er, jo større vil arbeidsmengden på ledelsen bli, la hun til.

Avtroppende partisekretær Lars Gaupset argumenterte for én nestleder.

– Det tar tid å bygge opp synlige politikere for MDG. Med to nestledere sprer vi ressursene tynnere ut, sa han.

Gaupset fryktet også uklare ansvarsforhold med to nestledere.