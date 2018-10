May: – Storbritannia forlater EU, ikke Europa

May fikk som ventet spørsmål om brexit under en pressekonferanse i Oslo tirsdag formiddag.

Det er statsminister Erna Solberg (H) som har invitert statsministerne i de nordiske og de baltiske landene samt Storbritannia for å diskutere helseteknologiens rolle i fremtidens helsevesen. Med unntak av Sverige, Litauen og Latvia er alle representert på statsministernivå.

May oppsummerte det utsendingene fra de ulike landene hadde diskutert.

– Jeg vil styrke samarbeidet innen de områdene vi har snakket om, sa hun.

På direkte spørsmål om forholdet til Norge etter brexit, svarte hun slik:

– Storbritannia forlater EU, ikke Europa.

Høy sikkerhet

Det var et – iallfall etter norske forhold – enormt sikkerhetsoppbud i forbindelse med arrangementet ved Oslo Cancer Cluster på Ullern. Væpnet politi passet alle innganger, og alle biler ble undersøkt. Alle som skulle inn, måtte gjennom kontroll på nivå med den på flyplasser.

Hovedformålet med toppmøtet Northern Future Forum er å diskutere felles utfordringer, høre om gode og innovative løsninger og lære av hverandre.

Men Erna Solberg har også et eget bilateralt møte med Theresa May under hennes Oslo-besøk. Der blir brexit et hovedpunkt, har NTB tidligere fått opplyst.

Norge ønsker å speile de avtalene Storbritannia får på plass med EU, blant annet for å sikre rettighetene til nordmenn i Storbritannia og briter i Norge. Samtidig må et nytt avtaleverk på plass for å regulere handelen mellom Norge og Storbritannia etter EU-skilsmissen.

Brexit var også tema da Solberg besøkte May i London i juni.