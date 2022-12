– Ja, det er klart de er for høye.

Det svarer Jan Tønnesen på spørsmål om hva han mener om norske matvarepriser.

Han er en av mange nordmenn som i juletida handler på Nordbysenteret rett over svenskegrensa.

At matvareprisene er for høye nå, er ikke Tønnesen alene om å mene. Hele 70 prosent av nordmenn mener matvareprisene er blitt for høye, ifølge en undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Nationen.

Det er en økning på 30 prosentpoeng sammenlignet med da Nationen hadde et tilsvarende barometer i 2019.

80.000 kvadratmeter med shopping

Kjøpesenteret Nordby ligger rett ved grensehandelens vugge på Svinesund. Siden åpningen i 2004 har senteret blitt et av Skandinavias største.

I løpet av et år er nærmere 7 millioner mennesker innom de 110 butikkene som er spredd utover senterets 80.000 kvadratmeter.

Norske Ole Jørgen Lind er butikksjef ved Maximat Nordby. Han mener trafikken nå er større enn den var før pandemien.

– Vi merket et veldig taktskifte i juli etter at dagligvarekjedene satte opp prisene, forteller han.

Lind tror økningen i trafikk i stor grad skyldes høyere matvarepriser hjemme i Norge.

– Både varer og tjenester har gått opp i pris. Matvareprisene er noe man kan styre selv ved å handle i Sverige, sier Lind

Pris og krig

Siden januar 2022 har det vært en kraftig økning i matvareprisene over hele Europa, hovedsakelig som følge av krigen i Ukraina.

Dette har gjort seg gjeldende i Sverige også, bekrefter Lind. Men det hindrer ikke folk i å komme over grensa.

– Det som er viktig er prisdifferansen mellom Norge og Sverige. Den har holdt seg, og kanskje blitt enda større. Vi regner med at den ligger på 45 prosent. Enkelt sagt er det er halve prisen i Sverige, forklarer Lind.

Selv om det i jula ofte er såkalt priskrig mellom matvarebutikkene i Norge, frykter ikke Lind at det går utover trafikken over Svinesund-brua.

– Det de i Norge kaller priskrig vil jeg heller kalle prisdiplomati. Det er kanskje snakk om en forskjell på 50 øre i en handlevogn på 3000 kroner, mener Lind.

– På de laveste prisene ser man også at det ofte blir tomme hyller. Det tror jeg irriterer kundene litt, legger han til.

Pinnekjøtt til 99 kroner kiloen

Det er mange som også velger å handle tradisjonelle julevarer som ribbe i Sverige, ifølge butikksjefen.

– Våre kunde kommer med bil, så når det er rufsete vær og stengte veier merker vi det. Ellers har vi hatt en fantastisk oppkjøring mot jul, sier Lind.

På Nordbysenteret har de blant annet ribbe og pinnekjøtt til langt lavere priser enn det man får i Norge. Pinnekjøttet til 99 kroner kiloen er fra Norge, mens ribba i hovedsak kommer fra Sverige, Danmark og Tyskland, forklarer han.

Selv om prisene er lavere i Sverige, er ikke kvaliteten nødvendigvis dårligere, mener Lind.

– Jeg er norsk og besteforeldrene mine drev med gris. Her i butikken går vi gjennom alt, uansett hvor det kommer fra, og bruker det som holder riktig kvalitet. Vi må konkurrere med kvaliteten på norsk ribbe, så denne holder minst like god kvalitet, mener han.

– Det er også sånn at svenskene vil ha svensk kjøtt, nordmenn vil ha norsk kjøtt og danskene vil ha dansk kjøtt. Alle disse mener dette er det beste kjøttet, men jeg tror det skal mye til å smake noen forskjell.

– Tar det som en tur

Blant de som velger å ta julehandelen i Sverige, finner vi Svein Hornnes. Han og familien har tatt turen helt fra Kristiansand.

– Maten er billig, men det koster jo litt med reisen, selvfølgelig. Vi tar det som en tur for hele familien, sier han.

Hornnes forteller at de stort sett har tatt julehandelen i Sverige hvert år, unntatt under pandemien.

– Det er stort sett kona som styrer hvor ribba kommer fra, sier han med et smil.

– Ikke bare økonomi

Butikksjef Lind mener det ikke bare økonomi som er årsaken til at folk kommer til Nordby. Utvalget i butikken er også en viktig faktor, mener han

– Vi har blant annet kobe-kjøtt til 2000 kroner kiloen og franske roqueforter. Ikke at det går aller mest av det, men dette er varer som ikke er like lett å finne i Norge.

– Tror du færre ville handlet i Sverige hvis det var mindre tollvern på landbruksprodukter?

– I Norge har man valgt et mer proteksjonistisk landbruk. Det er klart det påvirker prisene.