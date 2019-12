Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det kommer til å ta for å gjenopprette tilliten til Mattilsynet, sier tilsynets administrerende direktør Ingunn Midttun Godal til NTB.

Torsdag morgen var hun kalt inn på teppet av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) etter at en granskningsrapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderte med at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner i forbindelse med tilsyn.

Bollestad bestilte rapporten etter at tilliten til Mattilsynet den siste tiden har blitt svekket etter at det ble avdekket alvorlige feil i forbindelse med tilsyn hos en pelsbonde og hos en lakseoppdretter.

– Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten, og jeg har umiddelbart tatt tak for å gjennomføre forbedringstiltak, sier Godal.

Bollestad sier at hun vil følge opp Mattilsynet i tiden fremover for å sikre at de følger opp arbeidet med å forbedre seg på punktene de har fått kritikk på i rapporten.

– Dette har de ikke lang tid på. Jeg vil allerede over jul, eller tidlig på våren, be om et nytt møte for å høre hvordan det går. Hvis de bruker lang tid, ødelegges tilliten til Mattilsynet enda mer, sier Bollestad.